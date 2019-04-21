Канадские ученые из Университета Западного Онтарио провели исследование и определили, какая черта объединяет людей с высоким уровнем интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на vpravda.ru.

В результате эксперимента, в котором приняли участие более 500 добровольцев, специалисты пришли к выводу, что все люди с развитыми умственными способностями очень любопытны.

Такой вывод вполне логичен: любознательный человек интересуется большим количеством информации, за счет этого он расширяет свой кругозор и получает более глубокие знания. Это способствует развитию интеллекта и, как следствие, повышению коэффициента IQ.