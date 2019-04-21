Назван главный признак высокого интеллекта у людей
21 апреля 2019 03:31 122
Канадские ученые из Университета Западного Онтарио провели исследование и определили, какая черта объединяет людей с высоким уровнем интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на vpravda.ru.
В результате эксперимента, в котором приняли участие более 500 добровольцев, специалисты пришли к выводу, что все люди с развитыми умственными способностями очень любопытны.
Такой вывод вполне логичен: любознательный человек интересуется большим количеством информации, за счет этого он расширяет свой кругозор и получает более глубокие знания. Это способствует развитию интеллекта и, как следствие, повышению коэффициента IQ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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