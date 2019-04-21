На 1983 года пришелся новый виток "Холодной войны", связанный с действиями президента США Рональда Рейгана, назвавшего Советский Союз империей зла. Весной этого года американская авиация проводит учения по условной бомбардировке территории Курильских островов, а масло в огонь подливает сбитый 1 сентября 1983 года советским истребителем корейский Боинг. На фоне этих событий перед подполковником Станиславом Евграфовичем Петровым стал вопрос начинать ядерную войну или нет.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Центр наблюдения за небесными светилами

В 100 километрах от Москвы размещался Центр наблюдения за небесными светилами, однако на самом деле это был командный пункт "Серпухов-15", в котором принималась и обрабатывалась информация, полученная от современной системы раннего космического предупреждения "Око". При получении сигнала о ракетной атаке из пункта направлялась сообщение руководству СССР, принимавшем решение об ответных действиях.

В ночь с 26 на 27 сентября 1984 года в 0.15 минут система предупреждения ракетного нападения вывела на компьютер сообщение о том, что с территории США была выпущена баллистическая ракета, цель которой СССР. В это время дежурным на командном пункте был подполковник Станислав Петров.

Ядерная атака

О событиях той ночи сам подполковник вспоминал так: "Сирена орет как оглашенная. Сверху на стене горят большие красные буквы: "СТАРТ". Значит, ракета точно пошла. Я посмотрел вниз на свой боевой расчет. Кто-то даже вскочил со своих мест, на меня оборачиваются. Повысил голос, приказал немедленно занять свои посты. Надо было все проверить. Не могло так быть, что это на самом деле ракета с боеголовками..."

"Око" отслеживало запуск от выхода ракеты из шахты. По инструкциям от дежурного требовалось только изучить информацию, выданную компьютером и доложить о кризисной ситуации командованию. Станислав Евграфович сомневался и не мог понять, почему атака произведена только одной ракетой.

За шаг до апокалипсиса

В интервью корреспондентам подполковник говорил: "Все данные с нашего компьютера дублируются вышестоящему начальству. Но там, в удивлении: почему нет подтверждения от меня? Через пару минут - звонок по правительственной связи. Поднимаю трубку и докладываю дежурному: "Я выдаю вам ложную информацию".

После того как Петров положил трубку, сирена снова взревела и система оповестила о запуске по СССР второй ракеты. В течение трех минут на командный пункт пришло сообщение о еще трех запусках и надпись "СТАРТ" изменилась на "РАКЕТНОЕ НАПАДЕНИЕ".

На принятие решение у Станислава Петрова было 10-15 минут. Пока дежурный с ядерным чемоданчиком бежал к руководителю СССР Андропову офицер анализировал ситуацию. Специалисты, отслеживающие визуальный контакт с ракетами, ответили, что ничего не видят, радиолокация также подтвердила отсутствие в небе ядерной угрозы. Подполковник взял на себя ответственность и передал в центр, что компьютерная система дала сбой.

В ходе расследования выяснилось, что причиной сбоя стала засветка датчиков спутника солнечным светом, который отразился от высотных облаков.

После кризиса

Ордена и очередного звания Станиславу Петрову не дали, а через год после ложной атаки, из-за состояния здоровья жены, подполковник вышел в отставку. Начальство предъявило офицеру претензию о незаполненном боевом журнале. На это он ответил, что физически не мог сделать записи в момент атаки, а делать дописки после запрещено уголовно и в тюрьму Петров не хочет.

Личность героя стала известна в 1993 году, а назвал его тогдашний командир Петрова генерал Вотинцев. За спасение мира подполковник в 2013 году получил Дрезденскую премию в 25 тысяч евро за предотвращение войны. Ранее заслугу Петрова отметила "Ассоциация граждан мира", которая дала ему статуэтку с надписью "Человеку, который предотвратил ядерную войну".

Умер Станислав Петров 19 мая 2017 года в возрасте 77 лет в своей небольшой квартирке в Подмосковном городе Фрязино. В последнем интервью подполковник сказал, что однажды получил перевод на 500 долларов, сделанный американским актером Кевином Костнером в знак благодарности.