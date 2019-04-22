Доказана польза вечерних тренировок
Исследования, проведенные израильскими учеными, доказали пользу физических упражнений, выполняемых в вечернее время суток. Подробная статья опубликована в журнале Cell Metabolism. Кратко о работе исследователей рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследовательская группа во главе с профессором Гэдом Ашером из Института Вейцмана проанализировала взаимосвязь между уровнем производительности и временем суток на мышах. Ученые поместили грызунов на беговые дорожки в разное время и измерили их работоспособность при различной интенсивности упражнений. Оказалось, что общая производительность у мышей значительно выше (в среднем на 50 процентов) именно в вечернее время из-за выделения метаболитов 5-аминоимидазол-4-карбоксамид-рибонуклеотида (AICAR), влияющих на выработку энергии и сжигание жиров.
Кроме того, ученые провели аналогичное исследование с участием группы из 12 человек. Выяснилось, что при выполнении физических упражнений вечером люди в среднем поглощают меньше кислорода, что является показателем более высокой эффективности тренировок.
Тем не менее исследователи отметили, что каждый человек индивидуален и трудно делать однозначные выводы, исходя из экспериментов, поставленных на мышах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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