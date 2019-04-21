Почему опасно отвечать на звонки с незнакомых номеров
Иногда мы думаем, что это может звонить старый знакомый или по работе, но в ответ только молчание в трубку. На самом деле, лучше не отвечать на неизвестные номера, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Кто может звонить
Чаще всего такие вызовы практикуют недобросовестные компании, которые забирают у своих партнеров базу клиентов. Этим способом пользуются для рекламы, и рассчитан он на доверчивых и невнимательных пользователей. Но звонить также могут мошенники и коллекторы. Если вы не подойдете, а потом перезвоните, есть несколько вариантов того, что скрывается по ту сторону телефонной трубки. Во-первых, это может быть автоответчик с рекламой или просто агент, который начнет вам заговаривать зубы. Во-вторых, так делают мошенники, которые представляются дальними родственниками и друзьями. В-третьих, были такие случаи, когда людям звонили черные коллекторы. И их не волновало, что вы не должны денег.
Что можно сделать
Первая мера предосторожности в таком случае - не перезванивать. Так с вашего телефона могут списать деньги за звонок. Средства с карт, привязанным к номеру, они снять не смогут. Чтобы убедиться в том, что вам не звонит никто из знакомых, найдите номер в интернете. Можно просто вбить в поисковую строку последовательность цифр, но есть и специальные сайты с базами мошенников и рекламщиков. На этих страницах собраны номера с отзывами о том, как вас могут обмануть.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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