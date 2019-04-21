Билл Гейтс побил собственный 20-летний рекорд по размеру состояния
21 апреля 2019 09:51 256
Состояние Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов впервые за 20 лет. Это произошло из-за роста акций Microsoft.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, Билл Гейтс на сегодняшний день занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Лидером же является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние равно 153,2 миллиарда долларов. В периоды с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год статус богатейшего человека на планете носил Гейтс. До июня 2008 года он был руководителем Microsoft, а теперь занимает пост председателя Совета директоров, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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