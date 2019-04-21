Состояние Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов впервые за 20 лет. Это произошло из-за роста акций Microsoft.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, Билл Гейтс на сегодняшний день занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Лидером же является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние равно 153,2 миллиарда долларов. В периоды с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год статус богатейшего человека на планете носил Гейтс. До июня 2008 года он был руководителем Microsoft, а теперь занимает пост председателя Совета директоров, передает Day.Az.