Спустя 2 года необычный гость решил вернуться в этот дом, но его прихода не ожидали. Даже не узнали - ВИДЕО
22 апреля 2019 22:15 99
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Источник: Остроумно
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