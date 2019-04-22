Камера сняла летающий силуэт через 2 недели после того, как в доме умерла собака - ВИДЕО
Пользователь Reddit с ником MurdruM68 поделился странным роликом с просьбой объяснить, что происходит на кадрах. Он рассказал, что видео было снято в доме его друга. Тот вместе с семьёй отправился в отпуск, и на телефон парню пришло оповещение с камеры с датчиком движения.
Когда парень вернулся домой и посмотрел записи, то был просто ошеломлён. На кадрах видно, как странная белая субстанция "выныривает" из-под потолка в кухне, падает на столешницу и исчезает, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Комментаторы оказались озадачены и роликом, и вопросом. Многие стали интересоваться, происходили ли подобные мистические вещи в доме раньше и могут ли быть у этого явления причины. Автор поста рассказал, что случай единичный, и отметил, что за две недели до "происшествия" у его друга умерла собака. Юзеры сразу предположили, что это может быть призрак пса.
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