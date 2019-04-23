Названа полезная доза кофе
Группа ученых из США и Австралии доказали, что кофе усиливает физическую работоспособность. При этом эффект на среднестатистического человека окажут примерно две чашки напитка. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи проанализировали 300 научных работ, в которых в общей сложности участвовали 4800 человек. Оказалось, что прием кофеина улучшает результаты спортивных тренировок, в том числе продолжительной езды на велосипеде, на 2-16 процентов. Повышенная чувствительность к кофеину способствует росту показателей на 16 процентов, однако в среднем улучшение будет достигать 2-6 процентов.
Это влияние объясняется действием кофеина на аденозиновые рецепторы. Последние связываются с аденозином, который играет роль химического сигнала, отвечающего за чувство усталости. Кофеин конкурирует с аденозином и оказывает противоположное действие.
В среднем одна чашка кофе содержит 95-165 миллиграммов кофеина. При этом для улучшения показателей необходима доза в 3-6 миллиграммов на килограмм, что соответствует 210-420 миллиграммам кофеина на человека весом 70 килограммов (около двух чашек кофе). Эксперты рекомендуют употреблять напиток за 45-90 минут до тренировок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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