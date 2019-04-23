Не упустите свой шанс - сегодня все в ваших руках! Звезды гороскопа склоняют к ясности, четкости, сообразительности и решительным действиям - проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь. Именно поэтому на сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Помните, что отстаивать свою позицию, а также принять важное решение в этот день будет проще обычного. И самое главное: любые решения, принятые сегодня, будут конкретны, практичны и очень перспективны.

Овен

Сегодня Овен имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Овен сегодня настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Телец

Сегодня Телец имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Тельца это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Тельца могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Телец будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет их доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ними и так согласны, Близнецы все-таки сумеют найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Они могут умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Близнецов сегодня настрой.

Рак

Сегодня за что бы Рак ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Рак будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Рака, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Лев

Сегодня Лев способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Лев способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня не думали об его заносчивости, Лев не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему - это его проблемы.

Дева

Сегодня Дева даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет ее искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто ей дорог. Впрочем, Деве будет тесно в узком кругу близких и друзей - ей захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для нее сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Деву о многом задуматься.

Весы

Сегодня Весам не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают их от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Весы полностью уверены в своих решениях, им стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ними важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа склоняют Скорпиона продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Скорпиона уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Скорпиона и его умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Стрелец

Сегодня Стрелец узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к его огромным возможностям! Стрельцу под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня ему по плечу. Стрельцу может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.

Козерог

Сегодня Козерог будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Козерога рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Водолей

Сегодня Водолей будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Водолея не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Водолею довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Рыбы

Сегодня окружающие будут то и дело раздражать Рыб. Даже если они напрямую не стоят на их пути и никак не могут помешать работе, Рыбам может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Рыбы сегодня способны потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ними рядом. Окружающим же будет казаться, что Рыбы придираются к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.