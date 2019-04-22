Кадры, снятые в Турции, показывают, что кошки вполне в состоянии постоять за себя, и им неважно, скольким врагам придётся дать отпор.

Кошкой, сидевшей на улице, очень заинтересовались проходившие мимо собаки. Однако, отчаянное животное не особенно жаждало выяснять, почему собаки остановились рядом с ним и какие у них намерения, передает Day.Az со ссылкой на

Кошка бросилась в неожиданную и весьма агрессивную атаку и сумела в считанные секунды повергнуть неприятелей в бегство.

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