Пасхальный кролик порадовал домовладельцев неожиданным шоу - ВИДЕО
22 апреля 2019 15:41 146
Жители Огайо (США), просматривая запись с камеры видеонаблюдения, немало удивились, увидев, какой неожиданный гость нанес им визит.
К дому подошел незнакомец в костюме пасхального кролика и, понимая, что его снимают на видео, исполнил энергичный танец, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
В достаточной мере продемонстрировав свои хореографические таланты, кролик удалился - видимо, для того, чтобы продолжить шоу в другом месте.
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