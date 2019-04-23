Пьяная британка заказала такси в другое графство и разорилась
В Лондоне, Великобритания, девушка в нетрезвом состоянии заказала такси до дома, но забыла поменять адрес и уехала в другое графство. Она проехала 321 километр, прежде чем осознала свою ошибку. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
25-летняя Хелен Драйден (Helen Dryden) пропустила последнюю электричку до Гилфорда, расположенного за 43 километра от британской столицы, и решила заказать такси, чтобы добраться домой. Будучи пьяной, она уснула на заднем сиденье машины и забыла о том, что ее домашний адрес в приложении все еще отмечен как Ньюкасл, графство Тайн-энд-Уир (454 километра от Лондона). Там расположен университет, в котором училась девушка.
Драйден поняла свою ошибку после того, как водитель спросил ее, уверена ли она в том, что хочет ехать в Ньюкасл. Девушке пришлось объяснить ситуацию, после чего водитель развернулся за 120 километров до пункта назначения.
Поездка обошлась британке в 275 фунтов, что гораздо больше стоимости номера в лондонском отеле. По словам Хелен, она чувствует себя "опустошенной", так как такси обошлось гораздо дороже, чем она предполагала. Деньги за поездку еще не списаны с ее карты из-за нехватки средств. Представители компании Uber заявили, что работают над решением этой проблемы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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