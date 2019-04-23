Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
Житель американского города Ньютаун в штате Огайо Делл Холл в течение Великого поста вместо пищи пил только пиво и похудел на 20 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Холл решил последовать примеру монахов в Баварии, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива. По его словам, за это время он ни разу не нарушил пост.
Кроме пива, он пил воду и черный кофе. К католической Пасхе 21 апреля американец сбросил 20 килограммов и стал весить около 112 килограммов.
Мужчина утверждает, что его здоровье улучшилось после эксперимента.
"У меня уменьшился уровень холестерина и сахара в крови, а также снизилось кровяное давление", - рассказал Холл. Он объяснил, что в первую очередь хотел избавиться от зависимости от еды и бросить себе вызов, а отнюдь не похудеть.
Мужчина заверил журналистов, что продолжит сбрасывать вес с помощью периодического голодания и уменьшения порций еды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Названа полезная доза кофе
Точный гороскоп на вторник
Названы самые разочаровывающие автомобили
Доказана польза вечерних тренировок
Точный гороскоп на понедельник
Из Баку в Турцию запустили еще один авиарейс - ФОТО
В США сорвали покушение на Обаму и Клинтон
Xaricdə təhsil alan 19 yaşlı azərbaycanlıya FANTASTİK TƏKLİFLƏR
Azərbaycanda xüsusi polis yaradılacaq? - FOTOLAR
Azərbaycanda bu şəhərin 28 ildir İcra başçısı yoxdur
Ксения Собчак в Габале - ФОТО
Трагическое ДТП в Баку, есть погибший
Azərbaycana Çin və Yaponiyadan da turist axını artıb
В Армении снова "закрывают" российские телеканалы - ПОДРОБНОСТИ
Что делать с бродячими собаками в Баку? - отвечает ветеринар
Закир Гасанов на переговорах с резидентом ООН - ФОТО
Трагедия в Стамбуле, рухнула жилая многоэтажка
"Нефтчи" расстанется с двумя игроками
Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие
В Азербайджане из органов юстиции уволили десятки чиновников
-
22 Апр. 08:36 13 983
-
22 Апр. 16:49 8 455
-
22 Апр. 14:11 8 180
-
22 Апр. 08:58 7 892
-
22 Апр. 18:13 6 908