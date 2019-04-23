Менеджеры по персоналу рассказали, какие детали в поведении соискателей заставляют их насторожиться или вовсе отказать в приеме на работу. Своим опытом они поделились на Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что претендующим на должность в компании нужно быть готовыми к тому, что их поведение будет оцениваться не только во время собеседования, но и до него. "На моем предыдущем рабочем месте не брали никого, кто был груб с сотрудниками ресепшен", - признался один из пользователей. "Я работаю в небольшой компании по ландшафтному дизайну и провожу собеседования на объектах. Если я вижу, что кто-то бросает окурок на газон, говорю ему "нет"", - писал другой юзер.

В ходе разговора с HR-менеджером, писали комментаторы, не стоит отклоняться от темы. Например, пользователь DustPuppySnr рассказал, что отказал одному из кандидатов из-за того, что он говорил о том, как диета из шоколада и брокколи помогла улучшить его телекинетические способности. Плохим тоном также считается, когда соискатель негативно высказывается о предыдущем начальстве, считает Buttercup_Stinkyrash. А Roses88 сообщил, что не берет на работу тех, кто использует во время собеседования нецензурную брань.

Участник треда с ником Sulgnavon заявил, что у него есть особый метод оценки претендентов по тому, как они паркуются и уезжают с собеседования. "Если кому-то требуется больше 20-30 секунд на то, чтобы найти парковочное место, они, скорее всего, не смогут обращаться со сложными механизмами. Если человек думает, что разговор со мной прошел успешно, а потом срывается с места на машине с огромной скоростью, от него вряд ли можно ожидать соблюдения техники безопасности", - поделился Sulgnavon.