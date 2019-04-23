Исследователи из Университета Рочестера провели масштабный эксперимент, в ходе которого выяснили, какие черты характера способствуют долголетию.

Ученые провели анализ данных 26 845 школьников средних учебных заведений. Эксперимент длился порядка 48 лет и показал, что аккуратные подростки куда чаще доживают до 60 лет, нежели неряшливые ровесники. Как отмечают ученые, преждевременный конец также придвигают эмоциональность и незрелость. Именно они влияют на формирование в подростковом возрасте вредных привычек, которые разрушают иммунную систему и изнашивают сердце, сообщает Day.Az со ссылкой на u-f.ru.

Данный эксперимент стартовал в 1960 году и длился по 2009 год. Всех респондентов оценили на предмет следующих характерных черт: эмпатия, спокойствие, импульсивность, энергичность, лидерство, аккуратность, интеллигентность, коммуникабельность, зрелость. На момент окончания эксперимента умерли 13% опрошенных. При формировании выводов учитывались также такие факторы как образование родителей, возраст учеников и семейный доход.

Исследователи заключили, что более внимательные, спокойные, воспитанные, зрелые и чуткие подростки с куда большей вероятностью доживут до старости.

Как утверждают исследователи, черты неопрятности способны обусловить плохие показатели в школе и вузе, низкий доход на работе и даже привести в перспективе к разводу.

Ученые полагают, что вышеописанные черты характера и являются основой долголетия.