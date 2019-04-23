Ребенок вымыл десятки машин ради покупки цветов на могилу бабушки
Семилетний мальчик Эштон Мюррей (Ashton Murray) решил самостоятельно заработать денег на траурный букет для погибшей бабушки. Об этом сообщает местная газета Sunderland Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В четверг, 19 апреля, Мюррей при помощи родителей организовал автомойку, чтобы накопить на букет к могиле Бренды Хасбенд (Brenda Husband). Семья установила возле дома картонную коробку, на которой написала: "мойка автомобиля за два фунта стерлингов. Также под стрелкой, указывающей направление в сторону дома, было подписано: "мне семь лет".
"Первые 15 минут у нас не было посетителей, и тогда он попросил меня разместить фотографию с объявлением на странице Facebook, - вспоминает отец Тони (Toni Murray). - К посту написали сотни комментариев. Он был на седьмом небе от счастья". Вскоре у мальчика образовалась очередь из клиентов.
В результате ребенку удалось заработать около 100 фунтов стерлингов. Родители уговорили сына не тратить деньги на цветы. По их мнению, Хасбенд была бы счастлива, если бы ее внук купил что-то, о чем давно мечтал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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