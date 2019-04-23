Семилетний мальчик Эштон Мюррей (Ashton Murray) решил самостоятельно заработать денег на траурный букет для погибшей бабушки. Об этом сообщает местная газета Sunderland Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В четверг, 19 апреля, Мюррей при помощи родителей организовал автомойку, чтобы накопить на букет к могиле Бренды Хасбенд (Brenda Husband). Семья установила возле дома картонную коробку, на которой написала: "мойка автомобиля за два фунта стерлингов. Также под стрелкой, указывающей направление в сторону дома, было подписано: "мне семь лет".

"Первые 15 минут у нас не было посетителей, и тогда он попросил меня разместить фотографию с объявлением на странице Facebook, - вспоминает отец Тони (Toni Murray). - К посту написали сотни комментариев. Он был на седьмом небе от счастья". Вскоре у мальчика образовалась очередь из клиентов.

В результате ребенку удалось заработать около 100 фунтов стерлингов. Родители уговорили сына не тратить деньги на цветы. По их мнению, Хасбенд была бы счастлива, если бы ее внук купил что-то, о чем давно мечтал.