Журналисты утверждают, что реальный прототип главного героя этого кинопроекта, Саши Белого, жив и скрывается заграницей. У авторов фильма своя трактовка сценария "Бригады".

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Сильвестр: фильм снимали про него?

По словам режиссера этого культового российского многосерийного фильма Алексея Сидорова, над "Бригадой" работала группа сценаристов, и в основу сюжета были положены истории таких классических мировых бестселлеров, как "Крестный отец", "Однажды в Америке" и "Лицо со шрамом". Сидоров никогда не говорил о том, что биография Саши Белого - это кинематографическая интерпретация истории жизни лидера "ореховской" ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестра).

Тем не менее журналисты проводят параллели с сюжетом многосерийного фильма и деятельностью Тимофеева-Сильвестра. "Комсомольская правда", ссылаясь на "известного криминального репортера Максима Гладкого", озвучила гипотезу о том, что герой Сергея Безрукова, Саша Белый, "как бы погиб" также, как и Сергей Тимофеев - смерть обоих якобы была инсценирована. Максим Гладкий заверял: он видел Тимофеева, когда брал интервью у его вдовы, живущей в Израиле. Никаких убедительных доказательств этой версии до сих пор никем не предъявлено.

Как снимался фильм: комментарии авторов

Конспирологическими подробностями историю создания "Бригады" постфактум наполняла пресса, поскольку популярность фильма была огромной. Помимо "ореховских", к созданию фильма с подачи СМИ была "подверстана" и казанская ОПГ "Кинопленка" - лидера этой группировки также, как и Сашу Белого, предал близкий друг.

По словам продюсера "Бригады", Анатолия Сивушова, братва денег на создание картины не давала, хотя с представителями криминальной субкультуры создатели фильма в процессе съемок консультировались. Одним из главных спонсоров выступил "Газпром", а сам многосерийник изначально снимался по заказу телеканала "Россия". Есть версия, что на продолжение "Бригады" деньги якобы давал Андрей Макаревич, потому что в "Бригаде-2" снимался его сын. Но это предположение тоже ничем и никем не подтверждено. "Двигал" картину в основном известный в отечественном киномире продюсер Алексей Иншаков, который впоследствии, на волне успеха "Бригады", снял ее продолжение.

Эхо фильма

"Бригада" во многом сыграла крайне негативную роль в судьбе тех, кто участвовал в создании фильма. Фронтмены многосерийного фильма - Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и другие об этой работе говорить не любят. Павел Майков в интервью одному из изданий прямо заявил, что совершил преступление, снявшись в "Бригаде". Ни один из актеров первого состава в съемках "Бригады-2" участия не принимал. Безруков, объясняя свой отказ от участия в данном проекте, вскользь поблагодарил судьбу за то, что она дала возможность сняться в том многосерийном фильме, принесшем ему всероссийскую известность, но по поводу продолжения "Бригады" категорически заявил: этот проект ему не интересен. Продюсерских ожиданий проект "Бригада. Наследник" не оправдал - у фильма такой популярности, как у "Бригады", не было.

"Бригадный" резонанс после выхода этого многосерийника оказался серьезным: многие СМИ упоминали о том, что фильм романтизировал бандитизм, и после "Бригады" в России появилось много подростковых группировок, которые начали совершать преступления, "как Пчела, Космос и Белый" (данная тенденция отмечалась и в сводках МВД). Павел Майков подтвердил в интервью "Вечерней Москве", что фильм спровоцировал "желание мальчиков стать бандитами".

"Комсомольская правда" упоминала о негативном влиянии "Бригады", под которое попал даже сын режиссера фильма, Леонид Сидоров, по его же собственному признанию, под впечатлением от этого кино, в середине нулевых юноша собрал банду, которая занималась вымогательством, грабежами и убийствами. Сам Леонид возомнил себя Космосом (герой Дмитрия Дюжева) и в итоге за совершение преступлений сел в тюрьму на 13 лет.