Названы самые ненадежные пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей. Об этом говорится на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Самым часто используемым ненадежным паролем стал "123456", его используют 23,2 миллиона британских пользователей сети. Следом с большим отрывом идут "123456789", "qwerty", "password" и "1111111".
Также в качестве паролей британцы часто используют имена (в частности, было обнаружено 432 тысячи паролей "ashley"), названия футбольных клубов, музыкальные группы, а также имена персонажей из комиксов и аниме.
Исследователи называют пароль "123456" наихудшим уже пятый год подряд. Несмотря на предупреждения экспертов, он остается очень популярным и распространенным. В 2017 году сообщалось, что эту комбинацию постоянно используют 17 процентов всех интернет-пользователей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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