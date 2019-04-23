Когда 96-летняя Ширли Гудман пришла на свадьбу к внучатому племяннику, она просто не смогла усидеть на месте, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

Увидев, как молодёжь весело отплясывает на танцполе, жительница Саратосы (Флорида, США) тоже решила потанцевать, чем поразила всех присутствующих. Кто-то снял энергичную старушку на видео, и теперь она прославилась в интернете.

Ширли рассказала, что её любовь к танцам не секрет для всех, кто её знает. С 8 лет она посещала уроки танцев, а в юности даже ненадолго открыла свою собственную студию. Конечно, старость есть старость, и женщина не может похвастаться таким же отменным здоровьем, как в более молодые годы, но в целом она неплохо себя чувствует, и врачи уверены, что танцы являются одной из причин этого. Старушка танцует не только ради собственного удовольствия - она ещё и преподаёт в нескольких клубах родного города.

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