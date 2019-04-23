Водитель доказал своей девушке важность ремней безопасности - ВИДЕО
Как правило, видеоролики, демонстрирующие важность ремней безопасности в машине, получаются довольно пугающими, но этот житель Бразилии снял не только поучительные, но и забавные кадры, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.
Девушка водителя явно отличается безрассудством - во время поездки она, уткнувшись в телефон, не только не пристегнулась, но и вольготно закинула ноги на приборную панель. Убедившись, что дорога пуста, автомобилист резко нажал на тормоз - и результат не заставил себя долго ждать.
Незнакомка съехала с сиденья вниз да так и застряла в весьма неудобной позе. Остаётся надеяться, что теперь она запомнит: ремни безопасности нужны в машине не просто так.
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