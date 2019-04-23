Юная жительница Салема (Орегон, США), с удовольствием поглощавшая мороженое, не ожидала, что у неё появится такая благодарная зрительская аудитория.

На самом деле, младшая сестра уже получила свою порцию сладкого лакомства, но ей явно хотелось ещё, причём как можно больше.

Родители девочек добавили, что добрая старшая сестра, конечно, угостила младшую, но сценка была настолько забавной, что девочка не отказала себе в удовольствии немного подразнить малышку, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

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