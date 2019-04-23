Житель района Бакыркёй (Стамбул, Турция) в начале марта стал свидетелем забавного момента из жизни двух дворовых животных, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

Любитель животных запечатлел, как бездомная кошка подкралась к спящему псу и очень аккуратно заставила его проснуться. Усатый хитрец, коснувшись лапой носа собаки, испугал дворового зверя, который, вскочив и увидев причину своего незапланированного пробуждения, не стал обострять отношений с наглым представителемкошачьего семейства.

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