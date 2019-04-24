Опасно ли оставлять зарядку в розетке?
Современному человеку сложно представить свою жизнь без гаджетов: смартфоны, планшеты, электронные книги, "умные" зубные щетки и другие приборы требуют регулярной зарядки. В результате в доме появляется все больше удлинителей и розеток, из которых чаще всего торчат бесчисленные зарядные устройства. Насколько это безопасно?
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Эксперты считают, что включенная в сеть "зарядка" не принесет вреда здоровью и не вызовет короткое замыкание, а значит оставлять прибор в розетке можно. Но стоит учитывать, что это влечет за собой потери электроэнергии. В каждом зарядном устройстве есть трансформатор, который преобразует стандартное напряжение в 220 Вольт в необходимое, например, для телефона напряжение в 5 Вольт. Даже если вы не заряжаете гаджет в этот момент, трансформатор продолжает работать и требует примерно 3 кВт/ч, за которые нужно платить.
Специалисты также настаивают на том, что все приборы необходимо вынимать из розетки во время грозы, случаев, когда техника портилась, предостаточно.
Также стоит внимательно отнестись к самим зарядным устройствам, если "зарядка" остается горячей даже тогда, когда к ней ничего не подключено, ее лучше заменить.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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