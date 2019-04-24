Многие люди считают, что при заказе или брони отеля они покупают определенный номер, но на самом деле они ошибаются.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

На самом деле перед заездом комнаты распределяет шеф ресепшена. Вечером он составляет график приездов и отъездов, видит, какие номера освобождаются, а после закрепляет их за определенными туристами.

Некоторые гостиницы заключают контракты с туроператорами. Тех путешественников, которые приезжают от турфирмы с самым дорогим договором, селят в лучшие номера. Им доставались комнаты на верхних этажах, а их пожелания всегда старались учесть. И так по градации: чем дешевле договор, тем больше неудобств в номере.

Есть и такие операторы, которые заключали самый недорогой контракт. Таких туристов шеф ресепшена мог переселить в другой отель или дать проблемный номер - вытяжка шумит, доносятся запахи из кухни, вид во двор. Далее гостей селят просто по списку в случайные номера на карте отеля. Если есть какие-то пожелания, их стараются учитывать. Как правило это делается на усмотрение отеля.

"Проблемные" номера есть у каждой гостиницы. Это может быть рядовая поломка, нахождение мусорки или дороги рядом. Обычно их специально оставляют для туристов с дешевым контрактом. Но бывает и так, что проблемные номера появляются от независящих от руководства причинам. Например, стройка рядом с отелем.