Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом
Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека. Углекислый газ в данном напитке может привести к некоторым нарушениям работы кишечника.
Как передает Day.Az, об этом пишет dni24.com.
Газировка при частом употреблении раздражает слизистую желудка, стимулирует производство соляной кислоты, а также приводит к вздутию и нарушению моторики кишечника. Особенно сильно пострадать от газировки могут пациенты с язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.
Исследование, направленное на изучение влияния газированных напитков на организм человека, провели американские ученые. Эксперимент длился 14 лет, а в нем участвовали 60,5 тысяч граждан Сингапура. Оказалось, что любители газировки на 87% чаще страдали от рака поджелудочной железы по сравнению с теми, кто употребляет минимум таких напитков. При этом эксперты не выявили подобной зависимости у пациентов, которые регулярно употребляли соки.
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