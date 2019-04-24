Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека. Углекислый газ в данном напитке может привести к некоторым нарушениям работы кишечника.

Как передает Day.Az, об этом пишет dni24.com.

Газировка при частом употреблении раздражает слизистую желудка, стимулирует производство соляной кислоты, а также приводит к вздутию и нарушению моторики кишечника. Особенно сильно пострадать от газировки могут пациенты с язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.



Исследование, направленное на изучение влияния газированных напитков на организм человека, провели американские ученые. Эксперимент длился 14 лет, а в нем участвовали 60,5 тысяч граждан Сингапура. Оказалось, что любители газировки на 87% чаще страдали от рака поджелудочной железы по сравнению с теми, кто употребляет минимум таких напитков. При этом эксперты не выявили подобной зависимости у пациентов, которые регулярно употребляли соки.