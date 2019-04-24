На Марсе произошло землетрясение
24 апреля 2019 00:44 235
Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В сообщении на сайте агентства сообщается, что 6 апреля сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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