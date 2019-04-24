Житель города Тьюксбери (округ Мидлсекс, штат Массачусетс, США), сидя за рулём своего автомобиля, стал свидетелем необычной картины, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Автовладелец запечатлел прогулку двух псов, которые неторопливо шествовали по проезжей части. Четвероногую процессию сопровождал полицейский автомобиль. Со слов автора видеоролика, собаки убежали далеко от своего дома и бдительные стражи правопорядка вернули их в хозяйский дом.

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