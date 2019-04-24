Патрульный экипаж сопроводил двух четвероногих путешественников по дороге в США - ВИДЕО
24 апреля 2019 10:25 163
Житель города Тьюксбери (округ Мидлсекс, штат Массачусетс, США), сидя за рулём своего автомобиля, стал свидетелем необычной картины, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Автовладелец запечатлел прогулку двух псов, которые неторопливо шествовали по проезжей части. Четвероногую процессию сопровождал полицейский автомобиль. Со слов автора видеоролика, собаки убежали далеко от своего дома и бдительные стражи правопорядка вернули их в хозяйский дом.
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