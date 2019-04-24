«Да если бы мой дед был жив, вы бы тут все обзавидовались!» — неожиданно заявила пенсионерка - ВИДЕО
24 апреля 2019 21:15 171
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Источник: Остроумно
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