Почему у одних самолетов крылья расположены над фюзеляжем, а у других под ним - ВИДЕО
25 апреля 2019 09:15 389
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Источник: Остроумно
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