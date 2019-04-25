Сегодня гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на "отлично". Используйте эту возможность, чтобы разобраться "от" и "до" в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать - если конечно, вы не хотите дойти в выяснениях отношений до Адама и Евы.

Овен

Сегодня Овен будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Овна вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Овен издевается над ними, - такую массу уточняющих вопросов он способен сегодня задать!

Телец

Сегодня Телец должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Тельцу придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Близнецы

Сегодня Близнецы не будут склонны к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Близнецов к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые их попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Близнецам следует избавиться от иллюзии, что они могут кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Рак чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Рак может смело бросаться в бой!

Лев

Сегодня Льву, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Льва из колеи, звезды гороскопа советуют ему сегодня быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Дева

Сегодня в общении с окружающими Дева способна упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет ее этот день, не удивительно, если Дева станет источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказала - быть готовой пойти на компромисс и даже извиниться.

Весы

Сегодня у Весов все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет их к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Весы будут изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) их способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Весы сегодня смогут удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Скорпион сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Скорпиона просто не существует тайн!

Стрелец

Сегодня Стрелец может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Стрельцу не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Козерог

Сегодня в голосе Козерога будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Козерога стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Козерогу стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Водолей

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Водолея есть. То, о чем Водолей не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, - все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет Водолея к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Рыбы

Сегодня уверенность Рыб в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем они были убеждены на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как они думали, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Рыбы и сами пересмотрят свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Рыбам следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в их голове.