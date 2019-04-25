Химики и медики из Гарвардского универитета обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов почти в 30% и 80% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам одного из исследователей, обнаруженные бактерии могут вызывать острые или хронические респираторные заболевания. Таким образом, глюканы, вырабатываемые болезнетворными грибками, могут привести к развитию астмы и других проблем с работой органов дыхания.

Также среди микробов были обнаружены эндотоксины, которые содержатся в оболочках многих опасных бактерий, среди них - возбудители гонорреи и чумы, кишечная палочка и другие микробы.

Отмечается, что следы грибков чаще обнаруживались в наполнителях с ароматом табака и ментола, а бактериальные - в картриджах и жидкостях в фруктовым вкусом.