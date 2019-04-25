Ученые нашли в вейпах новую опасность
Химики и медики из Гарвардского универитета обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов почти в 30% и 80% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам одного из исследователей, обнаруженные бактерии могут вызывать острые или хронические респираторные заболевания. Таким образом, глюканы, вырабатываемые болезнетворными грибками, могут привести к развитию астмы и других проблем с работой органов дыхания.
Также среди микробов были обнаружены эндотоксины, которые содержатся в оболочках многих опасных бактерий, среди них - возбудители гонорреи и чумы, кишечная палочка и другие микробы.
Отмечается, что следы грибков чаще обнаруживались в наполнителях с ароматом табака и ментола, а бактериальные - в картриджах и жидкостях в фруктовым вкусом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на четверг
От Пэнни до Дейенерис: 14 самых желанных героинь сериалов - ФОТО
Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом
Как на самом деле распределяют номера в отелях?
Сколько алкоголя содержится в бананах?
Почему во всех зоопарках мира животных запрещено кормить белым хлебом?
Какой будет погода в дни "Формулы-1" в Баку? - ПРОГНОЗ
Sonu ölüm olan QUDUZLUQ - Əlamətləri, müalicəsi, yardım
Бакинская дорожная полиция перешла на усиленный режим работы
В Азербайджане учредили новые награды в честь известных людей
Азербайджан перейдет на новую модель электронного правительства
"Сабаил" потерял Эссьена
Azərbaycan "Peugeot"ları MDB ölkələrinə ixrac ediləcək
Неизвестные в масках обстреляли кафе во Франции
ЕС запретит многие опасные трансжиры
Salyanda çayda batan var - Axtarış aparılır
Британский парламент предупредил об угрозе ядерной войны
Армянская пропагандистская машина пытается обмануть весь мир
В БГУ создали Попечительский совет
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Глава МИД Ирана пригрозил США из-за нефтяных санкций
-
24 Апр. 15:20 17 756
-
24 Апр. 11:24 13 757
-
24 Апр. 17:04 10 745
-
24 Апр. 10:58 9 604
-
24 Апр. 16:15 8 910