Ученые назвали признаки, которые есть у мужчин и женщин, неверных своим супругам. Оказалось, что вычислить потенциального изменщика можно по длине пальцев и анализу генома, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Так, исследователи Оксфордского университета выяснили, что вычислить склонную к измене жену можно по длине ее пальцев. Они опросили 474 добровольца о сексуальной жизни, измерили их анатомические параметры и выяснили, что у любительниц заводить отношения на стороне указательный палец левой руки длиннее безымянного.

Как объясняют ученые, соотношение длины пальцев отображает уровень эстрогенов - женских половых гормонов. Чем выше их концентрация, тем больше в девушке женственности. Следовательно, такие дамы пользуются особым спросом у мужчин - они более импульсивны и легче вступают в отношения.

У мужчин связи между изменами и длиной пальцев не обнаружено.

Как выяснили американские генетики, неверность может быть обусловлена определенным вариантом гена DRD4, управляющим работой одного из рецепторов дофамина - гормона удовольствия. Специалисты опросили более 180 молодых людей на предмет их сексуальной жизни, а затем провели анализ ДНК.

У добровольцев с длинной формой гена DRD4 дофамин хуже захватывался рецептором, а количество самих рецепторов было меньше, чем у обладателей короткого варианта гена. Такие испытуемые оказались менее чувствительны к гормону удовольствия, поэтому им требовалось больше сексуальных контактов для получения той же реакции, что и у остальных.

Среди обладателей длинного DRD4 половина изменяли постоянным партнерам, при этом 45% из них практиковали секс на одну ночь. Носители короткой формы гена были неверны более чем в два раза реже - всего в 22% случаев. Более того, число одновременных внебрачных партнеров у обладателей длинного DRD4 было выше, чем у остальных (1,79 и 1,14 соответственно).

Ученые предполагают, что вариант DRD4 у человека зависит от внешних факторов. В неблагоприятных условиях, когда выгоднее обзавестись большим числом потомков, естественный отбор поддерживает длинный ген. Когда в обществе спокойно и измены осуждаются, то отбор благоприятствует короткому DRD4.