Уже довольно давно известен факт того, что язык различает сладкий, кислый, соленый или горький вкусы благодаря клеткам, но, как оказалось, это еще не все, сообщает Day.Az со ссылкой на belnovosti.by.

Специалисты доказали, что у языка больше мышц, нежели думали раньше.

Все дело в том, что вкусовые клетки также обладают специальными элементами, которые распознают запах.

Данный вид мышц присоединяется к работе, когда дело доходит до определения запаха.

Помимо этого, как было установлено, молекулы аромата могут даже спровоцировать реакцию во рту с помощью изменения вкуса.

Ученые думают, что данное исследование поможет худеющим и в целом всем людям правильно питаться.