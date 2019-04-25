Ученые из США назвали 5 простых ключей, которые помогут обрести здоровье и счастье. По словам специалистов, не все рождаются оптимистами, но следует стремиться стать ими.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

По словам психолога Клиффорда Лазаруса, существует огромное количество доказательств того, как мышление может сильно влиять на психологическое благополучие. Не каждый рождается оптимистом и никто не рождается с полным репертуаром рациональных убеждений и адаптивных когнитивных способностей умения. Тем не менее, осознание того, что мысли не являются фактами, служит хорошей отправной точкой. Кроме того, практика внимательности уменьшает стресс, повышает самооценку и улучшает настроение.



Эксперты рекомендуют минимизировать употребление сахара и соли, а также обработанных продуктов. В рационе должно присутствовать как можно больше фруктов и овощей, снимающих воспалительные процессы в организме, являющиеся причиной депрессии.



В этом же списке взаимодействие с другими людьми. Это касается как родственников, так и романтического партнера, друзей. Доказано, что люди, входящие в религиозные группы, более счастливы и живут дольше.

Недавние исследования показали, что физические упражнения предотвращают усушку теломеров, связанных с процессом старения. Помимо регулярных занятий спортом, еще один аспект по улучшению здоровья и благополучия - время от времени покидать зоны эмоционального комфорта.



Завершает рейтинг важных составляющих счастья - получение достаточного количества сна. Неоднократно доказано, что невысыпающийся человек становится более злым и подверженным стрессу.