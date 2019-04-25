Как начать копить, если не хватает до зарплаты
Всем нам бывает сложно удержать деньги в кошельке. Особенно, когда их не так много. А накопить на новый телефон, телевизор или путешествие хочется.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Начните с мелочи
Сложно справиться с желанием сразу потратить деньги на то, что хочется сейчас, но не особо нужно. Попробуйте перекладывать мелочь, которую получаете на сдачу, в копилку. За некоторое время может получиться внушительная сумма. Если вы пользуетесь картой, настройте автонакопления. Поставьте на счет небольшую сумму, и вы сможете увидеть, как сумма растет.
Планируйте
Хотите в продуктовый магазин один раз в неделю. Берите с собой список покупок. Он избавит вас от нежелательных лишних трат. Если вы пользуетесь общественным транспортом, покупайте проездной на месяц, а не разовые поездки. А зимние ботинки покупайте летом - выйдет в несколько раз дешевле.
Не платите, если не можете
Часто бывает так, что, как только появляются лишние деньги, кто-то на них претендует. То коллеги скидываются на день рождения сотрудницы, которую вы не знаете, в школе просят заплатить за новые доски. Если у вас нет денег, которые вы можете отдать, предложите нематериальную помощь. Испеките торт сотруднику или сделайте пару салатов, а в школе помогите с субботником.
Расставьте приоритеты
Подумайте и определите, что вам необходимо в первую очередь. Все знают, что, если гнаться за двумя зайцами, не получится поймать и одного. Поставьте себе 2-3 цели, а лучше вообще одну. Так, срок накопления уменьшится в разы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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