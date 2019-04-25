Счастливая женщина стала обладательницей внушительной суммы денег по собственной ошибке. О невероятном везении пишет британское издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Жительница австралийского Сиднея в воскресенье, 21 апреля, отправилась в развлекательное заведение Randwick's club, где обычно покупает лотерейные билеты Keno в специальном автомате. Там она планировала взять один билет, но случайно приобрела два. Эта ошибка обернулась для нее крупным выигрышем в размере 6,5 миллиона долларов.

Крайне удачливая австралийка уже заявила, что не собирается мгновенно менять свою жизнь, бросать работу и тратить весь выигрыш. Часть суммы она направит на помощь близким, еще часть - на семейный отдых.