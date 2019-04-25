Многие биографы Чехова при описании детства известного писателя неизменно отмечают суровый нрав его отца. Евгений Харламов и другие авторы книги "Наследники духовных традиций медицины" утверждают, что обучение и воспитание Антона сводилось исключительно к побоям. Даже героический поступок, однажды совершённый мальчиком, вызвал у главы семьи не восхищение, а желание изгнать из тела подростка злых духов.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Детство в лавке отца

Старший брат писателя, талантливый мемуарист Александр Чехов отозвался о детстве Антона так: "Ребёнком он был несчастный человек". И это было правдой. Литературовед Владимир Ермилов в своей книге "А. П. Чехов" называет гимназию, которую посещал классик, "разновидностью тюрьмы", где царили страх, подобострастие и доносительство. Даже для того, чтобы посетить какой-либо театральный спектакль, следовало спросить разрешения у гимназического руководства. Надо ли говорить, что подобные прошения чаще всего отклонялись? А Чехов с ранних лет любил театр.

Однако даже тогда, когда уроки подходили к концу, Антон не мог позволить себе предаться играм, как это делают современные дети. После занятий (впрочем, как и до них) он отправлялся в бакалейную лавку, которой владел его отец Павел Егорович. Антоша прислуживал там с восьми лет. Как пишет филолог Александр Чудаков в книге "Антон Павлович Чехов", уже в 5 часов утра будущий писатель должен был вместе со своими братьями стоять в дверях лавки и зазывать покупателей. Садиться им строго воспрещалось. В вечернее же время детям, по мнению отца, надлежало сторожить магазин от всяческих злоумышленников.

Грабитель с ножом

Юный Антон Чехов всегда относился к своим обязанностям в лавке ответственно. Тем более что его отец любил повторять, что полагаться можно только на хозяйский глаз, а на наёмных работников нельзя. Именно там, в отцовской бакалее, с Антоном и произошёл случай, который мог бы стоить ему жизни. Дмитрий Лобков в книге "Мистика в жизни выдающихся людей" пишет, что как-то раз в лавку ворвался вооружённый ножом человек и потребовал, чтобы Антон выдал ему все деньги и часть съестного.

Но Чехов не растерялся и не испугался. С голыми руками он набросился на грабителя, выбил нож и выкрутил руки. Только после этого Антон принялся звать на помощь. Поступок мальчика вызвал у многих настоящее восхищение. Ведь нападавший, судя по криминальным сводкам из газет, был двухметровым верзилой. Как хрупкий мальчишка сумел дать отпор взрослому здоровому мужчине, не понимал даже сам герой.

Изгнание бесов

Некоторые, узнав о произошедшем, стали утверждать, что в Антона вселился бес. Именно бес, который в случае гибели мальчика вовсе не хотел покидать своё "жилище", и "поделился" с Чеховым силой. Деспотичный Павел Егорович поверил этим домыслам и отправился с Антоном в церковь. Отец хотел упросить священника, чтобы тот совершил над сыном обряд экзорцизма (изгнания бесов).

Однако желание Чехова-старшего не было удовлетворено. Священнослужитель, осмотрев Антона и поговорив с ним, заключил, что никаких признаков одержимости он у ребёнка не наблюдает. По этой причине проводить какие-либо ритуалы батюшка наотрез отказался.