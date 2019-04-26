Сегодня есть риск совершить немало ошибок - звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом. Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вообще в этот день не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки - если, конечно, вы не боитесь того, что на следующий день шаги придется исправлять, а покупки везти обратно в магазин.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Овну стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Его мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал - на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты - вот то, что способно сегодня сделать Овна по-настоящему счастливым! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью - на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы сегодня ни был сон - даже совсем фантастическим - звезды гороскопа советуют Тельцу, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Близнецы

Сегодня Близнецы наконец-то смогут утолить свою жажду общения! День склоняет их к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Близнецы сегодня хотят повеселиться, им следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что они включены в список приглашенных на вечеринку. И главное - не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Рак

Сегодня Рак рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим "кем-то" окажется он сам! Выбить его из колеи и заставить переживать сегодня способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Раку не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли - это все-таки не гильотина, а анальгин.

Лев

Сегодня Лев сумеет сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, он погрузится в "здесь" и "сейчас". В этот день Лев не настроен торопиться - он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны сегодня вывести Льва из созерцательного, медитативного настроя - скорее всего, Лев найдет способ их отложить.

Дева

Сегодня Дева способна то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам - крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Дева сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Дева способна дать волю чувствам: ее реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше сегодня Деве погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ей под силу решить в одиночку.

Весы

Сегодня Весы способны покорить своим обаянием всех! День наделяет их умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает их превосходными ораторами. Если Весы планировали поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого им не придумать! И пусть сегодня они склонны преувеличивать и фантазировать прямо на ходу - именно это и станет их волшебным ключом к сердцам окружающих.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Скорпиона будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет он взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще... За рассуждениями о том, какая из них лучше, Скорпион сегодня вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Стрелец

Сегодня - не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Стрельца к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград! Стрельцу сегодня будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Козерог

Сегодня Козерогу вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, он незаметно превысил свой бюджет, сделал не ту покупку или же существует неясность с его счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Козерог должен быть к этому готов. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться сегодня самостоятельно исправить ситуацию - поверьте, будет только хуже. Если же Козерог не может ждать, ему придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Водолей

Сегодня Водолею может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Водолею гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: сегодня есть большая вероятность того, что Водолей принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит даже браться за дела, в которых они не чувствуют уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Рыбы просто не смогут ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато сегодня у Рыб будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.