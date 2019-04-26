Американец выиграл сотни миллионов долларов и пообещал не делиться
Любитель лотерей из американского штата Висконсин стал обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории США. Об этом сообщает New York Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
24-летний Мануэль Франко (Manuel Franco) выиграл в Powerball 768 миллионов долларов. Деньги могли выплачиваться по частям в течение 29 лет, однако победитель пожертвовал частью суммы и получил право забрать остаток сразу. Ему достанется 477 миллионов долларов.
Мужчина отказался рассказывать о себе и не признался, чем зарабатывает на жизнь или какую машину водит. С тех пор, как он узнал о победе, его мучает страх. "Меня одолевала такая паранойя, когда думаешь, что за тобой охотится весь мир, - утверждает Франко. - Каждый день казалось, что меня кто-то преследует. Тяжело, когда у тебя билет, который хотят все".
Он намерен давать отпор людям, которые будут просить у него финансовую помощь. "Я к этому готов и знаю, как говорить "нет"", - заявил он. В то же время мужчина не исключает, что потратит часть денег на благотворительность.
В 2018 году сообщалось, что бывшего почтальона из Великобритании, разбогатевшего благодаря огромному выигрышу в лотерее, замучило одиночество. Он решил продать роскошный особняк, уехать в Австралию и начать новую жизнь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на пятницу
Зафиксировано второе слияние нейтронных звезд
Почему у одних самолетов крылья расположены над фюзеляжем, а у других под ним - ВИДЕО
«Одержимость Чехова»: Почему отец писателя хотел изгнать из сына беса?
Опубликована «предсмертная записка» Гитлера
Женщина стала миллионершей из-за невнимательности
Зеленский сменил имя в Facebook
Горбачев госпитализирован
Ramil Usubov ABŞ səfirini qəbul edib
Хиты Марка Элияху, прославляющего кеманчу - Плейлист Lady.Day.Az
Крепость, с которой начался Баку - ФОТО
Стало известно, когда в Азербайджане подешевеют картофель и лук
Азербайджан стоит на страже ценностей мультикультурализма
Вниманию водителей! - в центре Баку 3 дня...
Азербайджан выразил протест Уругваю
В Армении "казнят" 5-тысячную купюру за мусульманский памятник
В Шамахе строят 110 домов для пострадавших от землетрясения
Gəncədə avtomobil yandı
Moskva metrosunda atışma: 2 nəfər öldü
На Шри-Ланке призвали готовиться к новым терактам
-
25 Апр. 08:44 11 901
-
25 Апр. 08:06 9 331
-
25 Апр. 15:43 8 758
-
25 Апр. 18:30 8 730
-
25 Апр. 12:18 7 839