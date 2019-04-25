Если в детстве вы любили дуть на одуванчики, наблюдая, как разлетаются легкие белые "парашютики", то вы наверняка поймете этого маленького жителя Китая.

Проблема была лишь в том, что у малыша ничего не получалось - он дул слишком слабо, и "плохой" одуванчик никак не хотел разлетаться, даже несмотря на то, что ребёнок оглушительно визжал на него, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Промучившись некоторое время, мальчик решил, что цветок не должен стать победителем в этой битве. Поэтому он просто сунул одуванчик в рот и таких образом избавил его от всех "пушинок".

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