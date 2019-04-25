Парень понял, что брак не для него. Ответ который он получил от жены, просто «убил его наповал» - ВИДЕО
25 апреля 2019 23:15 178
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Источник: Остроумно
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