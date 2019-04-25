В нью-йоркском метро один из пассажиров заснял креативного и предусмотрительного парня, который мирно спал в вагоне. Боясь в результате сна пропустить нужную остановку он надел на голову бейсболку с бегущей строкой, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Головной убор выводил следующую надпись: "Разбудите меня прежде, чем я проеду 34-ю улицу"

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