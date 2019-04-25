Лифт в небоскребе One World Trade Center в Нью-Йорке считается одним из самых скоростных в мире. Подняться на 102-й этаж здесь можно всего за 60 секунд! Чтобы посетителям небоскреба не было скучно во время поездки, лифт оборудовали специальными дисплеями, на которых во время спуска можно увидеть небольшое анимационное шоу, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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