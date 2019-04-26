Нехватка сна приводит к проблемам на работе
Установлено, что всего лишь 16 минут недосыпа оказывают негативное влияние на работоспособность человека. Помимо того, намного возрастает вероятность возникновения стрессовых ситуаций, передает Day.Az со ссылкой на hotgeo.ru.
Учёные, работающие в Университете Южной Флориды, пришли к выводу, что, даже незначительная, нехватка сна очень часто приводит к возникновению проблем на работе.
Количество участников эксперимента было 130 человек. В результате него, специалисты установили, что люди, разрывающиеся между работой и домом, намного чаще подвергаются развитию стресса.
У постоянного недосыпа очень большое влияние на умственные способности. В таком случае начинают быстро развиваться проблемы с памятью. Человек быстрее устаёт и у него явственно отмечается понижение концентрации.
Всё это сказывается самым негативным образом на производственном процессе. Следствием является появление проблем на работе.
Одновременно, учёные установили следующее. Если человек хорошо выспался, он гораздо менее конфликтен и лучше справляется с теми обязанностями, которые возложены на него в рабочем процессе.
Этот эксперимент лишь подтвердил тот вывод, что ранее был сделан британскими специалистами. Им удалось подсчитать, что если в течении недели сон был недостаточным, это приводит к нарушению работы сразу несколько сотен генов.
Это влечёт за собой повышенный риск развития многих заболеваний.
Следовательно, человек должен иметь условия для того, чтобы полноценно отдохнуть.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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