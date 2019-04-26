Многие видные советские артисты признавались, что в свое время каждого из них вызывали на Лубянку в целях дальнейшего сотрудничества. Далеко не все из них смогли ответить КГБ "нет". Не отказала комитету и Раневская. Благодаря своему врожденному чувству юмора и актерскому мастерству Фаина Георгиевна обставила все так, что сотрудники госбезопасности сами от нее отказались.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Народная артистка и генерал-майор

Вопреки расхожему мнению, актриса Фаина Раневская и начальник контрразведки Олег Грибанов не были знакомы друг с другом, если только заочно. Однако на тот момент, когда Грибанов решил, что Раневская - это наиболее подходящая кандидатура для вербовки, у них было много общего. Так, в 1961 году они оба получили новые звания: Грибанов стал генерал-майором, а Раневская - народной артисткой.

Кроме того, и Фаина Георгиевна, и Олег Михайлович обладали чувством юмора и даром убеждения. Именно поэтому автор книги "КГБ - ЦРУ. Кто сильнее" Игорь Атаманенко считает, что если бы Грибанов сам беседовал с Раневской, то вряд ли та смогла бы ему отказать. Но на свою беду новоиспеченный генерал поручил встретиться с артисткой своему подчиненному по фамилии Коршунов.

Я готова!

Как описывает те события начала 60-х Алексей Саркелов в своем сборнике "Думай, как Раневская", Коршунов начал издалека. Первым делом он поведал актрисе о "коварных империалистах" и "шпионах", которые ставят под угрозу "светлое будущее" страны. Фаина Георгиевна, которая сразу все поняла, возмутилась, мол, ей уже за 60, а ей предлагают такие вещи. Но Коршунов заверил Раневскую, что та выглядит гораздо моложе своих лет. Тогда актриса придумала другую, еще более изощренную отговорку.

Раневская заверила Коршунова в том, что она с радостью примет его предложение, но она считает своим долгом предупредить его о некоторых трудностях, который могут возникнуть в процессе их совместной работы. Известный публицист Збигнев Войцеховский в своей книге "Раневская, что вы себе позволяете?!" писал, что Фаина Георгиевна заверила сотрудника КГБ в то, что она не сможет выполнить ни одного задания. Она якобы живет в коммунальной квартире да еще и имеет дурную привычку разговаривать во сне, поэтому боится, что ночью разболтает все секреты соседям.

Сумасшедшая соседка

Если верить Елене Князевой, автору статьи "Фаина Раневская", включенной в сборник "Личности в истории. Россия", своим монологом актриса убедила работника госбезопасности в том, что ей необходимо срочно выделить квартиру. Через месяц Раневская уже праздновала новоселье: она наконец-таки получила отдельное жилье. После переезда Коршунов снова принялся атаковать Фаину Георгиевну, но ей все время удавалось откладывать очередную встречу на Лубянке. А вскоре на столе у Грибанова появилось заявление от жильцов дома, в котором поселилась Раневская. Те утверждали, что артистка не дает им покоя: круглые сутки кричит, что "разделается со всеми империалистами", как только ее примут в ряды сотрудников КГБ. После этого Грибанов приказал Коршунову поискать вместо сумасшедшей Раневской кого-нибудь другого.

По словам Игоря Атаманенко, спустя какое-то время Коршунов узнал о том, кто написал пресловутое "коллективное заявление". Оказалось, его автором была сама Раневская. За пару бутылок спиртного она наняла местного сантехника, чтобы тот, представившись ее соседом, отнес бумагу в МГБ.