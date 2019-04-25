Обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали второй в истории всплеск гравитационных волн, порожденных слиянием двух нейтронных звезд в неизвестной галактике в созвездии Геркулеса. Результаты первых наблюдений были опубликованы на сайте LIGO. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Этот гравитационный всплеск произошел достаточно близко от нас, примерно в 500 миллионах световых лет. Конечно, это очень относительное понятие в мире гравитационной астрономии, однако источники двух других событий, которые мы открыли в рамках текущих наблюдений, находятся еще дальше", - пишет официальный микроблог коллаборации.

Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них, детектор LIGO была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века.

На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.

Вторая гравитационная обсерватория, ViRGO, была построена чуть позже, чем ее американский "кузен". Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала LIGO в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню чувствительности LIGO и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года.

После этого оба детектора ушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора. К примеру, чувствительность ViRGO была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз.

Благодаря этому, всего за три недели работы оба гравитационных телескопа обнаружили сразу три события - два слияния крупных черных дыр звездной массы и один всплеск, порожденный столкновением пары нейтронных звезд. Помимо этого, ученые получили крайне загадочное "ложное срабатывание", которое одновременно напоминает и слияние черных дыр, и следствие работы каких-то процессов на Земле.

Сегодня LIGO и VIRGO совершили знаменательное открытие - им удалось обнаружить следы слияния пары нейтронных звезд, удаленных от Земли на 505 миллионов световых лет. Точное расположение этой точки ученым пока выявить не удалось, однако она, скорее всего, находится в созвездиях Геркулеса или Северной Короны.

Она находится на необычно большом расстоянии для подобных событий даже для обновленного ViRGO, из-за чего некоторые ученые предполагают, что в данном случае речь идет не о простом слиянии двух нейтронных звезд, а о столкновении черной дыры и нейтронной звезды.

Как показал анализ данных, собранных LIGO и VIRGO, столкновение нейтронных звезд должно было породить выброс материи, следов которого другие телескопы пока не смогли обнаружить, за исключением орбитальной обсерватории INTEGRAL. Ее инструменты открыли две небольших гамма-вспышки в этой части неба приблизительно в 12 часов дня по Москве, через несколько секунд после того, когда гравитационные волны достигли Земли.

Пока ученые не могут сказать, в какой конкретно галактике возник этот всплеск - в предполагаемой зоне ее рождения находится около 45 тысяч "звездных мегаполисов". Дальнейшие наблюдения, как надеются астрофизики, позволят им найти видимый след этого события и точно определить галактику, где произошло это космическое ДТП.