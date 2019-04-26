Что ж, можно сказать, что весь стресс последних дней наконец-то добрался до известного 55-летнего актёра. Недавно его заметили отдыхающим в караоке-баре, где Кейджа снял на видео один из фанатов. Говорят, талантливый человек талантлив во всём, но, похоже, всё не совсем так.

Похоже, астрологи объявили неделю мемов с Николасом Кейджем - его смелое и в чём-то даже отчаянное выступление не может пройти не замеченным пользователями Сети. На днях актёр неплохо расслабился в одном из караоке-баров Лос-Анджелеса, где решил исполнить для преданных слушателей известную песню Принса Purple Rain 1984 года, пишет Daily Mail.

Да, вышло не то чтобы шедеврально, но нельзя винить Кейджа в таком перформансе. Мужчине и так досталось за последние пару месяцев: сперва он, будучи не совсем трезвым, женился на своей девушке Эрике Койке, а потом - после поспешного развода - был вынужден отбиваться от её исков о супружеских выплатах, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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