Во время прямого эфира на Twitch у стримера Cloudius777 произошел конфликт - его мать поссорилась с соседом по квартире. Как сообщает Dexerto, это случилось во время трансляции игры Apex Legends и закончилось рукоприкладством.

До начала стрима сосед попытался ударить геймера. Тот позвонил матери и попросил ее разобраться. Стрим проходил при ее участии, когда сосед вновь подошел к комнате ее сына. Женщина сказала ему, что "предупреждение в силе". После этого они обменялись оскорблениями. Стример дал понять, что он находится в прямом эфире, но это их не остановило. Мужчина, подумав, что Cloudius777 обратился к нему, а не к зрителям, швырнул в лицо парню конверт, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Это рассердило мать, которая встала и тут же направилась к обидчику. "Еще раз тронешь его, я разберусь с тобой!" - крикнула разгоряченная женщина. Стример попытался разнять их и вновь напомнил, что происходящее транслируется в сеть. Видео было опубликовано на Reddit, где и завоевало популярность.

Многие юзеры отметили, что возможно, Cloudius777 не стоило заселяться в квартиру с таким соседом. "Безумие, что ты живешь с кем-то вроде него", - заметил один из пользователей. Позднее стример провел еще одну трансляцию под названием "Похоже я завирусился в интернете", в которой отвечал на вопросы пользователей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.