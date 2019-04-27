Сегодня в гороскопе на первый план выйдут такие черты, как решительность и резкость, так что вероятность перегнуть палку в общении велика как никогда. В такой день лучше действовать по формуле: "Семь раз отмерь...". В противном случае, жесткость и упорство, которые предполагают звезды, могут обернуться для вас большим количеством конфликтов с окружающими. Впрочем, в любом случае, рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!

Овен

Сегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Овну просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Овну сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Телец

Сегодня Телец способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Тельцу в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует их внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, они станут свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки, или же Близнецы сегодня просто займут чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Близнецам следует помнить о том, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Рак

Сегодня Рак будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Рак готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы - Рак сегодня не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выкл".

Лев

Сегодня Лев будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Лев будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Льву следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

Дева

Сегодня Деве необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что она считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут ее провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Деву честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Дева поддастся этому соблазну, она способна своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для нее сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Весы

Если в последнее время Весы выступали посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня им срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для них. Более того, примирители, возможно, понадобятся им самим - настолько резкими и категоричными Весы сегодня способны стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Весы могут сильно навредить себе, так что для них же самих лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Скорпион будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Скорпион может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Козерог

Сегодня ситуация потребует от Козерога решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Козерога хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Козерогу сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Водолей

Сегодня Водолей не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он - сама дипломатичность, сегодня на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Водолея лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Водолей будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут склонны раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг них действительно может быть немало. В какой-то момент Рыбы способны обнаружить, что выпустили контроль над ситуацией из рук, и от их усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Рыбам расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня им не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.