Тучная британка отказалась от алкоголя и похудела вдвое
Жительница английского города Саутпорт, графство Мерсисайд, весившая около 160 килограммов, отказалась от алкоголя и похудела вдвое. Ее историю рассказывает газета The Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Вики Харрисон (Vicky Harrison) регулярно выпивала "огромное количество пива и бутылку джина", чтобы избавиться от воспоминаний о тяжелом детстве. "Я могла выпить 20 банок пива за день. Я причиняла себе боль и пыталась забыться", - утверждает 44-летняя британка.
Все изменилось, когда она отправилась посмотреть футбольный матч на стадионе "Гудисон Парк". Волонтер английского клуба "Эвертон" заметил на руке Харрисон подозрительные шрамы. Он посоветовал женщине обратиться в клуб Girls On Side, в котором людям помогают справиться с психологическими травмами.
По словам Харрисон, группа поддержки полностью изменила ее жизнь. Женщина начала заниматься спортом, бросила пить и похудела почти на 89 килограммов. Теперь она намерена стать фитнес-тренером. "Благодаря клубу я обрела уверенность в себе и поддержку, в которой нуждалась", - заключила британка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на субботу
10 самых больших кораблей - ВИДЕО
Шедевральная работа мастера резьбы по дереву - ВИДЕО
Четыре ошибки, мешающие вырваться из бедности
Сладкий аромат способствует похудению
Нехватка сна приводит к проблемам на работе
UEFA Neymarı 3 oyunluq cəzalandırdı
10 самых больших кораблей - ВИДЕО
Как реставрируется Ичеришехер - Интересные подробности - ФОТО
Azərbaycanlı aktrisa QƏZAYA DÜŞDÜ
Для Пашиняна составили "расстрельный" список
На Каспии произошло землетрясение
Уникальная находка азербайджанских археологов - ФОТО
Sony раскрыла подробности о PlayStation 5
Xaçmazda ağır qəza: üç avtomobil toqquşdu - FOTO
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Де Хеа может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
26 Апр. 09:11 15 018
-
26 Апр. 14:00 13 106
-
26 Апр. 14:15 11 189
-
26 Апр. 14:17 8 376
-
26 Апр. 07:01 8 217