Жительница английского города Саутпорт, графство Мерсисайд, весившая около 160 килограммов, отказалась от алкоголя и похудела вдвое. Ее историю рассказывает газета The Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вики Харрисон (Vicky Harrison) регулярно выпивала "огромное количество пива и бутылку джина", чтобы избавиться от воспоминаний о тяжелом детстве. "Я могла выпить 20 банок пива за день. Я причиняла себе боль и пыталась забыться", - утверждает 44-летняя британка.

Все изменилось, когда она отправилась посмотреть футбольный матч на стадионе "Гудисон Парк". Волонтер английского клуба "Эвертон" заметил на руке Харрисон подозрительные шрамы. Он посоветовал женщине обратиться в клуб Girls On Side, в котором людям помогают справиться с психологическими травмами.

По словам Харрисон, группа поддержки полностью изменила ее жизнь. Женщина начала заниматься спортом, бросила пить и похудела почти на 89 килограммов. Теперь она намерена стать фитнес-тренером. "Благодаря клубу я обрела уверенность в себе и поддержку, в которой нуждалась", - заключила британка.